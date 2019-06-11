Рейтинг міст: Київ увійшов до топ-15 за завантаженістю доріг. Фото: Главред

https://racurs.ua/ua/n123032-reytyng-mist-kyyiv-uviyshov-do-top-15-za-zavantajenistu-dorig.html

Ракурс

Київ увійшов до рейтингу міст світу з найбільш завантаженими дорогами. Українська столиця зайняла в топі 13-е місце з рівнем завантаженості 46%.

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Згідно з рейтингом, учасники дорожнього руху в Києві витрачають майже в півтора рази більше часу, щоб доїхати до потрібного місця. Зазначимо, що за минулий рік рівень завантаженості збільшився на 2%. Про це повідомляється і щорічному дослідженні нідерландського постачальника пристроїв для автомобільної та персональної GPS-навігації TomTom.

Згідно з дослідженням, найгіршим днем ​​трафіку минулого року стало 1 травня, коли рівень завантаженості становив 107% середньодобової норми. А от 8 квітня здивувало рекордно низьким показником 6%.

Зазначимо, що вечірній трафік гірше ранкового лише на 3%. В середньому, вранці і ввечері необхідно виділити додаткові півгодини, щоб дістатися на місце.

Лідером із завантаженості доріг стало індійське місто Мумбаї. У трійку лідерів також увійшли міста Колумбії (Богота) і Перу (Ліма). Слідом за ними знову йде Індія зі своїм Нью-Делі, а замикає п’ятірку Москва.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Київ зайняв 173-тє місце рейтингу найкомфортніших міст світу.