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ГБР устроило обыски. Фото: Телеканал 24

ГБР устроило обыски в уголовно-исполнительной службе Минюста — СМИ

11 июн 2019, 13:18
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Государственное бюро расследований устроило обыски в здании центрального межрегионального управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Украины в Киеве.

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Следственные действия начались во вторник, 11 июня. В здании УИН Минюста находятся сотрудники ГБР. Правоохранители отказываются комментировать события. Об этом сообщают УНН.

Сотрудники ДБР не впускают журналистов внутрь здания. В Госбюро расследований еще не комментировали причину обысков, поэтому неизвестно, почему продолжаются следственные действия.

Напомним, сотрудники департамента защиты Национальной экономики полиции и Генеральной прокуратуры 28 мая устраивали обыски в департаменте коммунальной собственности мэрии Одессы.


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