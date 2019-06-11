ГБР устроило обыски. Фото: Телеканал 24

https://racurs.ua/n123031-gbr-ustroilo-obyski-v-ugolovno-ispolnitelnoy-slujbe-minusta-smi.html

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Государственное бюро расследований устроило обыски в здании центрального межрегионального управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Украины в Киеве.

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Следственные действия начались во вторник, 11 июня. В здании УИН Минюста находятся сотрудники ГБР. Правоохранители отказываются комментировать события. Об этом сообщают УНН.

Сотрудники ДБР не впускают журналистов внутрь здания. В Госбюро расследований еще не комментировали причину обысков, поэтому неизвестно, почему продолжаются следственные действия.

Напомним, сотрудники департамента защиты Национальной экономики полиции и Генеральной прокуратуры 28 мая устраивали обыски в департаменте коммунальной собственности мэрии Одессы.