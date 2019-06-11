ДБР влаштувало обшуки. Фото: Телеканал 24

https://racurs.ua/ua/n123031-dbr-vlashtuvalo-obshuky-u-kryminalno-vykonavchiy-slujbi-min-ustu-zmi.html

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Державне бюро розслідувань влаштувало обшуки в будівлі центрального міжрегіонального управлінні з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України у Києві.

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Слідчі дії розпочалися у вівторок, 11 червня. У будівлі КВС Мін’юсту перебувають співробітники ДБР. Правоохоронці відмовляються коментувати подію. Про це повідомляють УНН.

Співробітники ДБР не впускають журналістів всередину будівлі. У Держбюро розслідувань ще не коментували причину обшуків, тож невідомо, чому тривають слідчі дії.

Нагадаємо, співробітники департаменту захисту Національної економіки поліції та Генеральної прокуратури 28 травня влаштовували обшуки в департаменті комунальної власності мерії Одеси.