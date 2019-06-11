Ракурсhttps://racurs.ua/
ДБР влаштувало обшуки. Фото: Телеканал 24
ДБР влаштувало обшуки у кримінально-виконавчій службі Мін’юсту — ЗМІhttps://racurs.ua/ua/n123031-dbr-vlashtuvalo-obshuky-u-kryminalno-vykonavchiy-slujbi-min-ustu-zmi.htmlРакурс
Державне бюро розслідувань влаштувало обшуки в будівлі центрального міжрегіонального управлінні з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України у Києві.
Loading...
Слідчі дії розпочалися у вівторок, 11 червня. У будівлі КВС Мін’юсту перебувають співробітники ДБР. Правоохоронці відмовляються коментувати подію. Про це повідомляють УНН.
Співробітники ДБР не впускають журналістів всередину будівлі. У Держбюро розслідувань ще не коментували причину обшуків, тож невідомо, чому тривають слідчі дії.
Нагадаємо, співробітники департаменту захисту Національної економіки поліції та Генеральної прокуратури 28 травня влаштовували обшуки в департаменті комунальної власності мерії Одеси.
Читайте також
Лібертаріанство в Україні: ідеологія на швидку руку і доморослі лібертаріанці
Політологи про майбутнє України: чи буде остаточно зламано старі правила політичної гри?
Ціни на газ: морозні коефіцієнти визнано законними
Обережно, шкідливі поради: інфекціоніст розкритикувала настанови Центру громадського здоров’я щодо укусу кліща
Загрузка...
Загрузка...