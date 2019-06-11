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СБУ отчиталась, как Баканову досталось звание лейтенанта. Фото: BBC.com

СБУ отчиталась, как Баканову досталось звание лейтенанта (ДОКУМЕНТ)

11 июн 2019, 13:10
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Иван Баканов, первый замглавы Службы безопасности Украины, получил воинское звание лейтенант одновременно с поступлением на военную службу в СБУ.

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Баканова приняли в СБУ по контракту лиц офицерского состава, говорится в ответе ведомства на запрос «Украинской правды».

СБУ отчиталась, как Баканову досталось звание лейтенанта. Фото: УП
Согласно предоставленному Бакановым военному билету, до этого он состоял на учете в Дзержинском районном военкомате в Днепропетровской области как рядовой запаса.

Как указано в ответе СБУ, украинским законодательством предусмотрено, что на военную службу по контракту лиц офицерского состава в СБУ принимают военнообязанных граждан Украины с высшим профильным образованием уровня подготовки не ниже бакалавра и соответствующего возраста.

Звание лейтенант дают военнослужащим и военнообязанным, у которых есть высшее образование уровня подготовки не ниже специалиста, схожее с профилем служебной деятельности, во время аттестации в офицерский состав.

Как известно, 22 мая Зеленский назначил своего друга детства, юриста студии «Квартал 95» Баканова на должность первого замглавы СБУ. После этого в СМИ появилась информация, что Баканов получил звание лейтенанта, хотя до этого не служил в армии.


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