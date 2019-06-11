СБУ відзвітувала, як Баканову дісталося звання лейтенанта. Фото: BBC.com

https://racurs.ua/ua/n123030-sbu-vidzvituvala-yak-bakanovu-distalosya-zvannya-leytenanta-dokument.html

Ракурс

Іван Баканов, перший заступник голови Служби безпеки України, отримав військове звання лейтенант одночасно зі вступом на військову службу в СБУ.

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Баканова взяли у СБУ за контрактом осіб офіцерського складу, йдеться у відповіді відомства на запит «Української правди».

Згідно з наданим Бакановим військовим квитком, до цього він перебував на обліку в Дзержинському районному військкоматі у Дніпропетровській області як рядовий запасу.

Як зазначено у відповіді СБУ, українським законодавством передбачено, що на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу в СБУ приймають військовозобов’язаних громадян України з вищою профільною освітою рівня підготовки не нижче бакалавра та відповідного віку.

Звання лейтенант дають військовослужбовцям і військовозобов’язаним, у яких є вища освіта рівня підготовки не нижче спеціаліста, що відповідає профілю службової діяльності, під час атестації до офіцерського складу.

Як відомо, 22 травня Зеленський призначив свого друга дитинства, юриста студії «Квартал 95» Баканова на посаду першого заступника голови СБУ. Після цього у ЗМІ з’явилася інформація, що Баканов отримав звання лейтенанта, хоча до цього не служив в армії.