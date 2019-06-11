Филарет созывает собор для непризнания томоса. Фото: Україна реалії

https://racurs.ua/n123029-tomos-dlya-ukrainy-filaret-sozyvaet-pomestnyy-sobor-dlya-nepriznaniya-dokumenta-ob-avtokefalii.html

Ракурс

Томос хотят «отменить» на поместном соборе Киевского патриархата, который запланирован на 20 июня.

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Патриарх Православной церкви Украины Филарет созывает собор, на котором планирует не принять решение собора от 15 декабря 2018 года. По мнению Филарета, таким образом украинская церковь докажет существование Киевского патриархата. Об этом сообщает «ВВС Украина».

По словам Филарета, если бы украинцам дали на ознакомление содержание томоса, то они бы не проголосовали за автокефалию 15 декабря. Такой документ Филарет назвал переходом от одной зависимости в другую.

Созыв поместного собора Филаретом нарушает устав ПЦУ, согласно которому это может сделать только митрополит Киевский и Всея Украины Епифаний. Отметим, что Вселенский патриархат поддерживает Епифания, а потому решение Филарета и возможное восстановление Киевского патриархата может вызвать ряд санкций.

В мае конфликт в украинской церкви стал публичным, когда Филарет заявил, что он киевский патриарх, а сам патриархат продолжает существовать. В свою очередь Министерство юстиции и ПЦУ отрицают этот факт и подчеркивают, что объединение было распущено.

Сейчас Епифаний и Филарет соревнуются за первенство в ПЦУ, что может привести к расколу в Церкви.

Как ранее сообщал «Ракурс», Епифаний объявил недействительными любые документы и распоряжения от имени Украинской православной церкви Киевского патриархата.