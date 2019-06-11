Філарет скликає собор для заперечення томосу. Фото: Україна реалії

https://racurs.ua/ua/n123029-tomos-dlya-ukrayiny-filaret-sklykaie-pomisnyy-sobor-dlya-nevyznannya-dokumentu-pro-avtokefaliu.html

Ракурс

Томос хочуть «відмінити» на помісному соборі Київського патріархату, який запланований на 20 червня.

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Патріарх Православної церкви України Філарет скликає собор, на якому планує не затвердити рішення собору від 15 грудня 2018 року. На думку Філарета, таким чином українська церква доведе існування Київського патріархату. Про це повідомляє «ВВС Україна».

За словами Філарета, якби українцям дали на ознайомлення зміст томосу, то вони б не проголосували за автокефалію 15 грудня. Такий документ Філарет назвав переходом від однієї залежності в іншу.

Скликання помісного собору Філаретом порушує статут ПЦУ, згідно з яким це може зробити тільки митрополит Київський і Всієї України Епіфаній. Зазначимо, що Вселенський патріархат підтримує Епіфанія, а тому рішення Філарету та можливе відновлення Київського патріархату може викликати низку санкцій.

У травні конфлікт в українській церкві набув розголосу, коли Філарет заявив, що він київський патріарх, а сам патріархат продовжує існувати. У свою чергу Міністерство юстиції та ПЦУ заперечують цей факт і наголошують, що об'єднання було розпущено.

Наразі Епіфаній та Філарет змагаються за першість у ПЦУ, що може призвести до розколу в Церкві.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Епіфаній оголосив нечинними будь-які документи і розпорядження від імені Української православної церкви Київського патріархату.