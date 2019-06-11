Паулу Фонсека покидает донецкий «Шахтер». Фото: Объектив

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Ракурс

Пауло Фонсека больше не главный тренер футбольного клуба «Шахтер» (Донецк).

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Сегодня португальский специалист официально покинул расположение горняков. Фонсека возглавил донецкий клуб 1 июня 2016 года и за три сезона он вместе с командой трижды выигрывал чемпионат Украины по футболу и трижды становился обладателем Кубка Украины. Также среди титулов Фонсеки — Суперкубок Украины. Об этом 11 июня сообщила пресс-служба ФК «Шахтер».

Возглавляемый Фонсекой «Шахтер» выиграл все кубковые встречи и в течение 29 матчей не уступал в чемпионате. Всего под его руководством команда провела 139 матчей, в которых одержала 103 победы.

Уже известно, что Фонсека стал главным тренером итальянской «Ромы» и возглавил эту команду на ближайшие два года. Итальянский гранд выплатит дончанам компенсацию за тренера в размере 1,5 млн евро.

Напомним, 6 июня футбольный клуб «Динамо» подписал новый контракт с Александром Хацкевичем. Белорус продолжит работать на посту главного тренера первой команды следующие два года.