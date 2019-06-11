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Паулу Фонсека покидає донецький «Шахтар». Фото: Объектив

ФК «Шахтар» залишися без головного тренера: португалець Фонсека очолив італійську «Рому»

11 чер 2019, 12:46
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Пауло Фонсека більше не головний тренер футбольного клубу «Шахтар» (Донецьк).

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Сьогодні португальський спеціаліст офіційно покинув розташування гірників. Фонсека очолив донецький клуб 1 червня 2016 року й за три сезони він разом із командою тричі вигравав чемпіонат України з футболу та тричі ставав володарем Кубка України. Також серед титулів Фонсеки — Суперкубок України. Про це 11 червня повідомила прес-служба ФК «Шахтар».

Очолюваний Фонсекою «Шахтар» виграв усі кубкові зустрічі та протягом 29 матчів не поступався в чемпіонаті. Загалом під його керівництвом команда провела 139 поєдинків, у яких здобула 103 перемоги.

Вже відомо, що Фонсека став головним тренером італійської «Роми» й очолив цю команду на найближчі два роки. Італійський гранд виплатить донеччанам компенсацію за тренера в розмірі 1,5 млн євро.

Нагадаємо, 6 червня футбольний клуб «Динамо» підписав новий контракт із Олександром Хацкевичем. Білорус продовжить працювати на посаді головного тренера першої команди наступні два роки.

Джерело: Ракурс


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