Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Трагедія в Будапешті: з Дунаю витягли катер і ще чотири тіла. Фото: AP

Трагедія в Будапешті: з Дунаю витягли катер і ще чотири тіла (ФОТО)

11 чер 2019, 12:22
999

У Будапешті з Дунаю витягли затонулий катер та знайшли тіла ще чотирьох південнокорейських туристів.

Loading...

Загиблих, ймовірно, дістали з уламків туристичного катеру сьогодні вранці. Для робіт залучили плавучий кран, який зафіксували на мосту Маргіт. Про це повідомляє AP, передає «Європейська правда».

Пошуки корпусу човна почались ще на початковій стадії процедури підйому на місці зіткнення туристичного катеру та величезного річкового круїзного судна. Ще восьмеро південнокорейських туристів вважаються зниклими безвісти, тіла 19 осіб (туристи та угорський капітан) були знайдені. Врятувати вдалось лише сімох осіб.

З Дунаю витягли тіла ще чотирьох туристів. Фото: АР

Усього на борту катера, який затонув 29 травня, перебували 35 осіб. Трагічний інцидент відбувся ввечері під час зливи.

Як відомо, поліція Угорщини затримала громадянина України, який управляв річковим теплоходом. Згідно з рішенням суду, українця арештували на місяць. Його адвокат наполягає, що капітан не порушував правила.

Як раніше повідомляв «Ракурс», затриманий українець у квітні потрапив в аварію у Нідерландах, будучи капітаном лайнеру VikingSigyn. У Нідерландах він має статус підозрюваного через цей інцидент.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини

Головні новини

Чорне море стало зеленим внаслідок аномального явища: фахівці рекомендують утриматися від купання (ФОТО, ВІДЕО)

Фахівці не рекомендують купатися на узбережжі в Одесі та Одеській області через забруднення води. Внаслідок проливних дощів кількість поверхневих вод потрапила в акваторії пляжів

Новини України
14:00
Новини партнерів
Загрузка...