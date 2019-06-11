Трагедія в Будапешті: з Дунаю витягли катер і ще чотири тіла. Фото: AP

https://racurs.ua/ua/n123027-tragediya-v-budapeshti-z-dunau-vytyagly-kater-i-sche-chotyry-tila-foto.html

Ракурс

У Будапешті з Дунаю витягли затонулий катер та знайшли тіла ще чотирьох південнокорейських туристів.

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Загиблих, ймовірно, дістали з уламків туристичного катеру сьогодні вранці. Для робіт залучили плавучий кран, який зафіксували на мосту Маргіт. Про це повідомляє AP, передає «Європейська правда».

Пошуки корпусу човна почались ще на початковій стадії процедури підйому на місці зіткнення туристичного катеру та величезного річкового круїзного судна. Ще восьмеро південнокорейських туристів вважаються зниклими безвісти, тіла 19 осіб (туристи та угорський капітан) були знайдені. Врятувати вдалось лише сімох осіб.

Усього на борту катера, який затонув 29 травня, перебували 35 осіб. Трагічний інцидент відбувся ввечері під час зливи.

Як відомо, поліція Угорщини затримала громадянина України, який управляв річковим теплоходом. Згідно з рішенням суду, українця арештували на місяць. Його адвокат наполягає, що капітан не порушував правила.

Як раніше повідомляв «Ракурс», затриманий українець у квітні потрапив в аварію у Нідерландах, будучи капітаном лайнеру VikingSigyn. У Нідерландах він має статус підозрюваного через цей інцидент.