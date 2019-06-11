Amazon визнано найдорожчим світовим брендом. Фото: Вести

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Ракурс

Amazon, всесвітньо відомий інтернет-магазин, зайняв першу сходинку в рейтингу найдорожчих брендів у світі. Він обійшов Google та Apple, які торік були вище інтернет-магазину.

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Вартість бренду Amazon зросла за рік майже в півтора рази — до 315 млрд дол. (у 2018 році компанія посідала лише третій щабель у рейтингу). Це сталося завдяки тому, що інтернет-магазин розширився на нові сегменти ринку. Про це свідчить ренкінг BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands.

На другому місці рейтингу найдорожчих брендів знову опинилася компанія Apple (вартість — 309,5 млрд дол.), а ось корпорація Google (Гугл) цьогоріч опустилася з першої на третю позицію (309 млрд дол.). Далі розмістилися компанії Microsoft, Visa та Facebook.

Цьогоріч у рейтингу знайшлося місце для 15 китайських компаній, зокрема, для служби виклику таксі Didi Chuxing і виробника смартфонів Xiaomi.

При цьому в рейтингу BrandZ 2019 року немає російських компаній. У 2009−2014 році в списку їх було дві.

Рейтинг BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands складає агентство Kantar Millward Brown на замовлення найбільшої рекламної компанії світу WPP. Під час формування рейтингу враховуються фінансові показники компаній і відгуки споживачів. Список складається щорічно з 2006 року.