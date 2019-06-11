Amazon признан самым дорогим мировым брендом. Фото: Вести

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Ракурс

Amazon, всемирно известный интернет-магазин, занял первую строчку в рейтинге самых дорогих брендов в мире. Он обошел Google и Apple, которые в прошлом году находились выше интернет-магазина.

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Стоимость бренда Amazon выросла за год почти в полтора раза — до 315 млрд долл. (в 2018 году компания занимала только третью строчку рейтинга). Это произошло благодаря тому, что интернет-магазин расширился на новые сегменты рынка. Об этом свидетельствует рэнкинг BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands.

На втором месте рейтинга самых дорогих брендов снова оказалась компания Apple (стоимость — 309,5 млрд долл.), а вот корпорация Google (Гугл) в этом году опустился с первой на третью позицию (309 млрд долл.). Далее разместились компании Microsoft, Visa и Facebook.

В этом году в рейтинге нашлось место для 15 китайских компаний, в частности, для службы вызова такси Didi Chuxing и производителя смартфонов Xiaomi.

При этом в рейтинге BrandZ 2019 года нет российских компаний. В 2009—2014 году в списке их было две.

Рейтинг BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands составляет агентство Kantar Millward Brown по заказу самой большой рекламной компании мира WPP. При составлении рейтинга учитываются финансовые показатели компаний и отзывы потребителей. Список составляется ежегодно с 2006 года.