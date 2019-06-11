Трагедия в Будапеште: из Дуная извлекли катер и еще четыре тела. Фото: AP

https://racurs.ua/n123027-tragediya-v-budapeshte-iz-dunaya-izvlekli-kater-i-esche-chetyre-tela-foto.html

Ракурс

В Будапеште из Дуная извлекли затонувший катер и нашли тела еще четырех южнокорейских туристов.

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Погибших, вероятно, достали из-под обломков туристического катера сегодня утром. Для работ привлекли плавучий кран, который зафиксировали на мосту Маргит. Об этом сообщает AP, передает «Европейская правда».

Поиски корпуса лодки начались еще на начальной стадии процедуры подъема на месте столкновения туристического катера и огромного речного круизного судна. Еще восемь южнокорейских туристов считаются пропавшими без вести, тела 19 человек (туристы и венгерский капитан) были найдены. Спасти удалось только семь человек.

Всего на борту катера, который затонул 29 мая, находились 35 человек. Трагический инцидент произошел вечером во время ливня.

Как известно, полиция Венгрии задержала гражданина Украины, который управлял речным теплоходом. Согласно решению суда, украинца арестовали на месяц. Его адвокат настаивает, что капитан не нарушал правила.

Как ранее сообщал «Ракурс», задержанный украинец в апреле попал в аварию в Нидерландах, будучи капитаном лайнера Viking Sigyn. В Нидерландах он имеет статус подозреваемого из-за этого инцидента.