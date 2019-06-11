Чорне море стало зеленим внаслідок аномального явища: фахівці рекомендують утриматися від купання (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n123033-chorne-more-stalo-zelenym-vnaslidok-anomalnogo-yavyscha-fahivci-rekomenduut-utrymatysya-vid.htmlРакурс
Чорне море позеленіло через аномальне явище, що виникло внаслідок складних погодних умов.
Купатися на пляжах Одеси та Одеської області не рекомендується через забруднення води. Справа в тім, що інтенсивний розвиток водоростей може спричинити наявність у морській воді небезпечних речовин та мікробіологічних організмів. Про це повідомили в прес-службі Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області.
Застерігаємо населення, особливо дітей, від купання у такій воді. Також не варто споживати виловлену на побережжі морську рибу, мідії, креветки та інші морепродукти, — відзначили у відомстві.
У прес-службі міської ради Одеси відзначили, що останнім часом в регіоні спостерігалися сильні зливи. Внаслідок складних погодних умов велика кількість поверхневих вод потрапила до акваторії міських пляжів.
Мешканці регіону та відпочивальники діляться в YouTube відеозаписами незвичного Чорного моря.
Нагадаємо, минулоріч у липні у Міністерстві охорони здоров’я заявили, що в Україні є 139 річок, пляжів, озер та водойм, які не рекомендовані для купання. У цих водоймах були зафіксовані лактопозитивні кишкові палички.