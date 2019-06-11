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У Херсоні чоловік відрізав собі голову на очах у батьків. Фото: vesti.ru

У Херсоні чоловік відрізав собі голову на очах у батьків

11 чер 2019, 14:59
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У Херсоні чоловік відрізав собі голову на очах у батьків, застосувавши електричну пилку. Прибувши на виклик, медики «швидкої» лише засвідчили факт смерті.

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Самогубець лезом пилки демонстративно різонув себе по шиї, пошкодивши усі основні судини. Сталося це напередодні у приватному будинку, де разом із 30-річним чоловіком перебували і його батьки, повідомляє видання «Херсонці».

Поліція відкрила кримінальне провадження відповідно до ст. 115 КК України (умисне вбивство) з відміткою «самогубство». Обставини події будуть встановлюватися, також правоохоронці перевірять версію про можливе доведення до самогубства.

Знайомі загиблого повідомили, що чоловік міг потрапити до секти з ознаками тоталітарного управління. Крім того, за їхніми словами, останнім часом у чоловіка спостерігалися явні ознаки психічних відхилень.


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