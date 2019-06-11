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Кадрові рішення Зеленського пояснить Рябошапка. Фото: УП
Кадрові рішення Зеленського пояснить Рябошапка на брифінгу (ТРАНСЛЯЦІЯ)https://racurs.ua/ua/n123038-kadrovi-rishennya-zelenskogo-poyasnyt-ryaboshapka-translyaciya.htmlРакурс
В Адміністрації президента пояснять кадрові рішення новообраного президента України Володимира Зеленського.
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Заступник голови Адміністрації президента Руслан Рябошапка проведе брифінг на ґанку АП.
Як раніше повідомляв «Ракурс», президент Зеленський скасував укази колишнього голови держави Петра Порошенка про призначення членів Вищої ради правосуддя.
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