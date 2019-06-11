Зеленський підписав подання до Ради на звільнення Луценка. Фото: Інформатор

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Ракурс

До Верховної Ради внесли подання на звільнення генерального прокурора України Юрія Луценка. Документ був підписаний президентом України Володимиром Зеленським.

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Причиною звільнення Луценка є відсутність вищої юридичної освіти та необхідного досвіду роботи. Про це повідомив заступник глави АП Руслан Рябошапка під час брифінгу.

За словами Рябошапки, наявність закону про зміни до «Закону про прокуратуру» (генпрокурор може бути без вищої юридичної освіти) не скасовує того, що особа виконує процесуальні функції, які потребують освіти та досвіду у галузі права.

Як відомо, раніше в АП анонсували подання про звільнення Луценка та повторні подання на звільнення інших посадових осіб, які до цього не отримали підтримку в Раді.

Наприкінці травня Зеленський вніс до Ради подання про звільнення міністра закордонних справ Павла Клімкіна, міністра оборони Степана Полторака та голови Служби безпеки України Василя Грицака. Однак депутати не захотіли підтримати їхню відставку.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Зеленський призначив головою Служби зовнішньої розвідки депутата від «Батьківщини» Владислава Бухарєва.