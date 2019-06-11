Головою Служби зовнішньої розвідки Зеленський призначив депутата від «Батьківщини» Бухарєва, фото — Обозреватель

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Ракурс

Президент Володимир Зеленський призначив головою Служби зовнішньої розвідки Владислава Бухарєва.

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Про це повідомив 11 червня на брифінгу у Києві заступник голови Адміністрації президента Руслан Рябошапка.

Владислав Бухарєв — народний депутат Верховної Ради VIII скликання. З грудня 2007 по березень 2010 обіймав посаду першого заступника голови Державної податкової адміністрації України — начальника податкової міліції.

З 1 березня 2014 року в.о. президента України Олександр Турчинов призначив Бухарєва першим заступником глави СБУ — начальником головного управління по боротьбі з корупцією. У липні 2014 року — жовтні 2014 року Бухарєв був офіцером з особливих доручень Голови Служби безпеки України.

На парламентських виборах 2014 року Бухарєв балотувався по одномандатному виборчому округу № 162 від партії «Батьківщина», пройшов в Раду, набравши 20,26% голосів виборців. У Раді Бухарєв був членом Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, головою підкомітету з питань боротьби з організованою злочинністю Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

Новий голова СЗР має звання генерал-лейтенанта, нагороджений орденами «За заслуги» II та III ступенів, відомчими відзнаками та медаллю ФСБ РФ «За боевое содружество».