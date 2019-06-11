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Председателем Службы внешней разведки Зеленский назначил депутата от «Батькивщины» Бухарева, фото — Обозреватель

Председателем Службы внешней разведки Зеленский назначил депутата от «Батькивщины»

11 июн 2019, 15:49
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Президент Владимир Зеленский назначил главой Службы внешней разведки Владислава Бухарева.

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Об этом сообщил 11 июня на брифинге в Киеве заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка.

Владислав Бухарев — народный депутат Верховной Рады VIII созыва. С декабря 2007 года по март 2010 года занимал должность первого заместителя председателя Государственной налоговой администрации Украины — начальника налоговой милиции.

С 1 марта 2014 года и.о. президента Украины Александр Турчинов назначил Бухарева первым заместителем главы СБУ — начальником главного управления по борьбе с коррупцией. В июле 2014 года — октябре 2014 года Бухарев был офицером по особым поручениям Председателя Службы безопасности Украины.

На парламентских выборах 2014 года Бухарев баллотировался по одномандатному избирательному округу № 162 от партии «Батькивщина», прошел в Раду, набрав 20,26% голосов избирателей. В Раде Бухарев был членом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, председателем подкомитета по вопросам борьбы с организованной преступностью Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Новый глава СВР имеет звание генерал-лейтенанта, награжден орденами «За заслуги» II и III степеней, ведомственными наградами и медалью ФСБ РФ «За боевое содружество».

Источник: Ракурс


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