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В работе «Телеграмма» произошел сбой. Фото: Esquire
Масштабный сбой случился в работе мессенджера Telegram (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n123042-masshtabnyy-sboy-sluchilsya-v-rabote-messendjera-telegram-infografika.htmlРакурс
Мессенджер Telegram (Телеграмм) сегодня, 11 июня, работает с проблемами.
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На сбои в работе приложения жалуются пользователи разных стран — Европейского Союза, Украины, России. Об этом свидетельствуют данные сервиса Down detector.
Проблемы фиксируются в Великобритании, Испании, Италии, Германии, Нидерландах, Беларуси, Украине (Киев, Харьков, Днепр). В Российской Федерации с доступом к «Телеграмму» проблемы у жителей Москвы и Санкт-Петербурга.
По состоянию на 15.32 на работу мессенджера пожаловались 2 тыс. 666 человек. В 95% пользователей Telegram не подключается к работе, а 4% не могут отправить сообщение.
Напомним Instagram Facebook и Instagram в апреле фиксировался сбой. Тысячи пользователей отправили жалобы на неисправности в работе соцсетей.
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