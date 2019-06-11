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В работе «Телеграмма» произошел сбой. Фото: Esquire

Масштабный сбой случился в работе мессенджера Telegram (ИНФОГРАФИКА)

11 июн 2019, 15:46
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Мессенджер Telegram (Телеграмм) сегодня, 11 июня, работает с проблемами.

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На сбои в работе приложения жалуются пользователи разных стран — Европейского Союза, Украины, России. Об этом свидетельствуют данные сервиса Down detector.

Проблемы фиксируются в Великобритании, Испании, Италии, Германии, Нидерландах, Беларуси, Украине (Киев, Харьков, Днепр). В Российской Федерации с доступом к «Телеграмму» проблемы у жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

По состоянию на 15.32 на работу мессенджера пожаловались 2 тыс. 666 человек. В 95% пользователей Telegram не подключается к работе, а 4% не могут отправить сообщение.

Сбой в работе «Телеграмм». Фото: Down detector

Напомним Instagram Facebook и Instagram в апреле фиксировался сбой. Тысячи пользователей отправили жалобы на неисправности в работе соцсетей.

Источник: Ракурс


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