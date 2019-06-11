У роботі «Телеграма» стався збій. Фото: Esquire

https://racurs.ua/ua/n123042-masshtabnyy-zbiy-stavsya-u-roboti-mesendjera-telegram-infografika.html

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Месенджер Telegram (Телеграм) сьогодні, 11 червня, працює з проблемами.

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На збої в роботі додатку скаржаться користувачі різних країн — Європейського Союзу, України, Росії. Про це свідчать дані сервісу Down detector.

Проблеми фіксуються у Великій Британії, Іспанії, Італії, Німеччині, Нідерландах, Білорусі, Україні (Київ, Харків, Дніпро). У Російській Федерації з доступом до «Телеграму» проблеми у мешканців Москви та Санкт-Петербурга.

Станом на 15.32, на роботу месенджера поскаржилися 2 тис. 666 осіб. У 95% користувачів Telegram не підключається до роботи, а 4% не можуть відправити повідомлення.

Нагадаємо, у квітні фіксувався збій у роботі Facebook та Instagram. Тисячі користувачів відправили скарги на несправності у роботі соцмереж.