До Криму незаконно приплив консул Іспанії. Фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n123040-do-krymu-nezakonno-pryplyv-konsul-ispaniyi-video.html

Ракурс

Український кордон в Криму порушив почесний консул Іспанії в Узбекистані Альфонсо Лопес Пандіелья. Дипломат переплив Керченську протоку і відвідав анексований півострів.

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Незаконне проникнення відбулося під час участі консула в російських змаганнях X-Waters. В рамках змагання, учасники повинні були переплисти протоку від коси Чушка (Краснодарський край Росії) до керченської фортеці Єні-Кале. Про це повідомляє видання «Крим Реалії».

Пандіелья підтвердив участь в змаганні 1 червня, але відмовився відповідати на питання про те, чи попереджали його про наслідки незаконного проникнення на півострів. Також дипломат заявив, що, хоча Пандіелья почесний консул, він не є державним службовцем.

У свою чергу в Держприкордонслужбі України поділилися інформацією про відповідальність за це порушення. Так, тепер Пандіельї загрожує заборона на в’їзд в Україну щонайменше на три роки. Також він повинен буде виплатити штраф у розмірі 5 тис. 100 грн.

Після окупації півострова українська сторона закрила міжнародні пункти пропуску в Криму і потрапити туди законним шляхом можна тільки через Херсонську область. У разі порушення процедури зловмисників можуть депортувати і оштрафувати.

Як раніше повідомляв «Ракурс», напередодні в Криму ФСБ влаштувала чергову хвилю обшуків. Були затримані восьмеро осіб.