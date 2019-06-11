В Крым незаконно приплыл консул Испании. Фото: YouTube

https://racurs.ua/n123040-v-krym-nezakonno-priplyl-konsul-ispanii-video.html

Ракурс

Украинскую границу в Крыму нарушил почетный консул Испании в Узбекистане Альфонсо Лопес Пандиэлья. Дипломат переплыл Керченский пролив и посетил аннексированный полуостров.

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Незаконное проникновение произошло во время участия консула в российских соревнованиях X-Waters. В рамках состязания, участники должны были переплыть пролив от косы Чушка (Краснодарский край России) до керченской крепости Ени-Кале. Об этом сообщает издание «Крым Реалии».

Пандиэлья подтвердил участие в состязании 1 июня, но отказался отвечать на вопрос о том, предупреждали ли его о последствиях незаконного проникновения на полуостров. Также дипломат заявил, что, хотя Пандиэлья почетный консул, он не является государственным служащим.

В свою очередь в Госпогранслужбе Украины поделились информацией об ответственности за это нарушение. Так, теперь Пандиэлье грозит запрет на въезд в Украину по меньшей мере на три года. Также он должен будет выплатить штраф в размере 5 тыс. 100 грн.

После оккупации полуострова украинская сторона закрыла международные пункты пропуска в Крыму и попасть туда законным путем можно только через Херсонскую область. В случае нарушения процедуры злоумышленников могут депортировать и оштрафовать.

Как ранее сообщал «Ракурс», накануне в Крыму ФСБ устроила очередную волну обысков. Были задержаны восемь человек.