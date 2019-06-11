Aston Martin Zagato Continuation. Фото: Motor1

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Компания из Великобритании Aston Martin (Астон Мартин) представит свой самый дорогой новый автомобиль на автодроме Сарта во время «24 часов Ле-Мана».

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Планируется презентация Aston Martin DB4 GT Zagato Continuation 2019 года. Это будет реплика одной из самых известных моделей британской марки. Автопроизводители утверждают, что новый автомобиль будет максимально приближенным к оригиналу 60-х годов. Об этом 11 июня сообщает Motor1.

Кузов машины будет изготовлен из тонкого листового алюминия, а под капотом разместят «шестерку» 4.7 с двухискровым зажиганием. Агрегат раскручивает задние колеса и совмещен с четырехступенчатой «механикой».

Ожидается, что британские автопроизводители соберут 19 единиц DB4 GT Zagato Continuation. На строительство одного авто пойдет 4 тыс. 500 час. Ожидается, что покажут автомобиль в цвете Rosso Maja, что повторяет цвет оригинальных спорткаров, салоном из кожи цвета Obsidian Black и напольными ковриками с кожаной окантовкой. Цена обновленного спорткара составит 6 млн фунтов стерлингов.

Напомним, в апреле компания «Астон Мартин» показала свое первое авто на электрическом двигателе. Лифтбек Rapide E получил двухмоторную силовую установку и систему быстрой зарядки. Коробку передач и топливный бак будут производить по индивидуальному заказу.