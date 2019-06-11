Aston Martin Zagato Continuation. Фото: Motor1

https://racurs.ua/ua/n123039-aston-martin-vidrodyt-legendarnyy-sportkar-zagato-continuation-mashyna-stane-naydorojchym-avto.html

Ракурс

Компанія із Великої Британії Aston Martin (Астон Мартін) представить свій найдорожчий новий автомобіль на автодромі Сарта під час «24 годин Ле-Мана».

Loading...

Планується презентація Aston Martin DB4 GT Zagato Continuation 2019 року. Це буде репліка однієї з найвідоміших моделей британської марки. Автовиробники стверджують, що новий автомобіль буде максимально наближеним до оригіналу 60-х років. Про це 11 червня повідомляє Motor1.

Кузов машини буде виготовлений із тонкого листового алюмінію, а під капотом розмістять «шістку» 4.7 з двухіскровим запалюванням. Агрегат розкручує задні колеса і суміщений з чотириступінчастою «механікою».

Очікується, що британські автовиробники зберуть 19 одиниць DB4 GT Zagato Continuation. На будівництво одного авто піде 4 тис. 500 год. Очікується, що покажуть автомобіль в кольорі Rosso Maja, що повторює колір оригінальних спорткарів, салоном зі шкіри кольору Obsidian Black й підлоговими килимками з шкіряною окантовкою. Ціна оновленого спорткара становитиме 6 млн фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, у квітні компанія «Астон Мартін» показала своє перше авто на електричному двигуні. Ліфтбек Rapide E отримав двомоторну силову установку й систему швидкої зарядки. Коробку передач та паливний бак виготовлятимуть за індивідуальним замовленням.