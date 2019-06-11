Зеленський звільнив 15 голів ОДА та призначив тимчасових керівників областей

Зеленський звільнив 15 голів ОДА та призначив тимчасових керівників областейhttps://racurs.ua/ua/n123045-zelenskyy-zvilnyv-15-goliv-oda-ta-pryznachyv-tymchasovyh-kerivnykiv-oblastey.htmlРакурс
Президент України 11 червня Володимир Зеленський звільнив 15 голів обласних державних адміністрацій.
Сьогодні на сайті глави держави з’явилися тексти указів про відставку керівників Чернігівської, Хмельницької, Херсонської, Тернопільської, Сумської, Полтавської, Одеської, Миколаївської, Львівської, Кіровоградської, Київської, Івано-Франківської, Запорізької, Закарпатської та Волинської ОДА.
Водночас глава держави видав укази щодо призначення в. о. голів ОДА. Зокрема, Чернігівською ОДА тимчасово керуватиме Наталя Романова, Хмельницькою — Володимир Кальніченко, Тернопільською — Іван Крисак, Сумською — Вадим Акпєров, Миколаївською — В’ячеслав Бонь, Львівською — Ростислав Замлинський, Кіровоградською — Сергій Коваленко, Київською — В’ячеслав Кучер, Івано-Франківською — Марія Савка, Запорізькою — Елла Слепян, Закарпатською — Іван Дуран, Волинською — Олександр Киричук.
Нагадаємо, що сьогодні президент Володимир Зеленський призначив головою Служби зовнішньої розвідки Владислава Бухарєва.