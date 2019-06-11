Зеленский внес в Раду представление на назначение Пристайко главой МИД. Фото: АП

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Ракурс

В Верховную Раду новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский внес представление на назначение главой Министерства иностранных дел своего внешнеполитического советника Вадима Пристайко.

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Одновременно с этим Зеленский подписал представление на увольнение Павла Климкинас должности главы МИД. Об этом сообщил на брифинге заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка.

Отметим, что ранее Пристайко считали главным претендентом на эту должность, однако его назначили на другой пост. Пристайко занимается международными делами с 1994 года и является послом Украины при НАТО. В МИД Пристайко работает с 1997 года.

Как известно, Павел Климкин 17 мая написал заявление об отставке, однако парламент не поддержал его решение.

Также сегодня назначили главу Службы внешней разведки. Им стал депутат от «Батькивщины» Владислав Бухарев.

Как ранее сообщал «Ракурс», Зеленский внес в парламент представление на увольнение генерального прокуратуры Украины Юрия Луценко.