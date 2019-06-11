Зеленський вніс до Ради подання на призначення Пристайка головою МЗС. Фото: АП

https://racurs.ua/ua/n123047-zelenskyy-vnis-do-rady-podannya-na-pryznachennya-prystayka-golovou-mzs.html

Ракурс

У Верховну Раду новообраний президент України Володимир Зеленський вніс подання на призначення головою Міністерства закордонних справ свого зовнішньополітичного радника Вадима Пристайка.

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Одночасно з цим Зеленський підписав подання на звільнення Павла Клімкіна з посади голови МЗС. Про це повідомив на брифінгу заступник глави Адміністрації президента Руслан Рябошапка.

Зазначимо, що раніше Пристайка вважали головним претендентом на цю посаду, однак його призначили на інший пост. Пристайко займається міжнародними справами з 1994 року та є послом України при НАТО. У МЗС Пристайко працює з 1997 року.

Як відомо, Павло Клімкін 17 травня написав заяву про відставку, однак парламент не підтримав його рішення.

Також сьогодні призначили голову Служби зовнішньої розвідки. Ним став депутат від «Батьківщини» Владислав Бухарєв.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Зеленський вніс до парламенту подання на звільнення генерального прокуратури України Юрія Луценка.