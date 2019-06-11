Погода в Україні 12 червня обіцяє бути сонячною, але очікуються магнітні бурі. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n123046-pogoda-v-ukrayini-12-chervnya-obicyaie-buty-sonyachnou-ale-ochikuutsya-magnitni-buri-karta.html

Ракурс

Погода в Україні у середу, 12 червня, обіцяє бути спекотною. Лише на заході (Ужгород, Львів, Івано-Франківськ та Хмельницький) очікуються дощі та грози. Окрім того, українців попереджають про вплив на Землю магнітних бурь упродовж дня.

Loading...

Температура повітря вночі становитиме від 15 градусів на заході до 19 — на півдні. Вдень очікується від 29 градусів на заході до 34 — на півдні та сході, повідомляє Український гідрометцентр.

Погода в Києві 12 червня буде сонячною. Вночі очікується 19−21 градусів, а вдень — 31−33.

У Харкові весь день буде спекотно та сонячно. Вночі стовпчики термометрів покажуть 18−20 градусів, а вдень — 32−34.

У Дніпрі 12 червня обіцяють літню спеку. Вночі температура становитиме 17−19 градусів, а вдень — 32−34.

В Одесі завтра обіцяють сонячну погоду. Вночі стовпчики термометрів покажуть 19−21 градусів, а вдень — 32−34.

У Львові 12 червня обіцяють дощі та грози. Температура вночі досягне 15−17 градусів, а вдень — 29−31.

Геомагнітний стан в Україні завтра буде неспокійним. Упродовж усього дня обіцяють слабкі магнітні бурі, які лише ввечері підуть на спад.