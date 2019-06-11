Погода в Україні 12 червня обіцяє бути сонячною, але очікуються магнітні бурі (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n123046-pogoda-v-ukrayini-12-chervnya-obicyaie-buty-sonyachnou-ale-ochikuutsya-magnitni-buri-karta.htmlРакурс
Погода в Україні у середу, 12 червня, обіцяє бути спекотною. Лише на заході (Ужгород, Львів, Івано-Франківськ та Хмельницький) очікуються дощі та грози. Окрім того, українців попереджають про вплив на Землю магнітних бурь упродовж дня.
Температура повітря вночі становитиме від 15 градусів на заході до 19 — на півдні. Вдень очікується від 29 градусів на заході до 34 — на півдні та сході, повідомляє Український гідрометцентр.
Погода в Києві 12 червня буде сонячною. Вночі очікується 19−21 градусів, а вдень — 31−33.
У Харкові весь день буде спекотно та сонячно. Вночі стовпчики термометрів покажуть 18−20 градусів, а вдень — 32−34.
У Дніпрі 12 червня обіцяють літню спеку. Вночі температура становитиме 17−19 градусів, а вдень — 32−34.
В Одесі завтра обіцяють сонячну погоду. Вночі стовпчики термометрів покажуть 19−21 градусів, а вдень — 32−34.
У Львові 12 червня обіцяють дощі та грози. Температура вночі досягне 15−17 градусів, а вдень — 29−31.
Геомагнітний стан в Україні завтра буде неспокійним. Упродовж усього дня обіцяють слабкі магнітні бурі, які лише ввечері підуть на спад.