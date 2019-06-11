Погода в Украине 12 июня обещает быть солнечной, но ожидаются магнитные бури. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине в среду, 12 июня, обещает быть жаркой. Только на западе (Ужгород, Львов, Ивано-Франковск и Хмельницкий) ожидаются дожди и грозы. Кроме того, украинцев предупреждают о воздействии на Землю магнитных бурь в течение дня.

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Температура воздуха ночью составит от 15 градусов на западе до 19 — на юге. Днем ожидается от 29 градусов на западе до 34 — на юге и востоке, сообщает Украинский гидрометцентр.

Погода в Киеве 12 июня будет солнечной. Ночью ожидается 19−21 градусов, а днем — 31−33.

В Харькове весь день будет жарко и солнечно. Ночью столбики термометров покажут 18−20 градусов, а днем — 32−34.

В Днепре 12 июня обещают летнюю жару. Ночью температура составит 17−19 градусов, а днем — 32−34.

В Одессе завтра обещают солнечную погоду. Ночью столбики термометров покажут 19−21 градусов, а днем — 32−34.

Во Львове 12 июня обещают дожди и грозы. Температура ночью достигнет 15−17 градусов, а днем — 29−31.

Геомагнитная обстановка завтра будет неспокойной. На протяжении всего дня обещают слабые магнитные бури и только вечером они пойдут на спад.