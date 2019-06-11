Звільнення в СБУ: Зеленський відправив у відставку двох заступників голови та шістьох начальників обласних управлінь, фото — Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n123048-zvilnennya-v-sbu-zelenskyy-vidpravyv-u-vidstavku-dvoh-zastupnykiv-golovy-ta-shistoh-nachalnykiv.html

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Президент України Володимир Зеленський 11 червня звільнив двох заступників голови Служби безпеки України та шістьох начальників обласних управлінь СБУ.

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Тексти відповідних указів глави держави сьогодні оприлюднено на офіційному сайті президента.

Зокрема, звільнено Владислава Косинського та Олега Фролова з посад заступників голови Служби безпеки України.

Без керівників залишилися управління СБУ у Чернівецькій, Одеській, Львівській, Закарпатській, Волинській і Вінницькій областях.

Коментуючи звільнення Косинського і Фролова, заступник голови Адміністрації президента Руслан Рябошапка на брифінгу у Києві відзначив, що ці посадовці могли бути причетні до порушень законодавства під час передвиборчої кампанії.

Це для них тільки початок, інші речі будуть здійснюватися у процесуальному порядку, — заявив Рябошапка.

Звільнення керівників регіональних управлінь Рябошапка пов’язав із контрабандою у відповідних областях.

Нагадаємо, що сьогодні президент Зеленський звільнив 15 голів ОДА та призначив тимчасових керівників областей.