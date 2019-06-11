Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
«Энергоатом» и США будут внедрять в Украине новую реакторную технологию, фото — Укринформ

Новую реакторную технологию будут внедрять в Украине «Энергоатом» и США

11 июн 2019, 18:29
999

Государственная компания «Энергоатом» и американские компании ДНТЦ ЯРБ и Holtec International в Камдене (штат Нью-Джерси) подписали соглашение о партнерстве, которое предусматривает создание международного консорциума. Его целью является содействие внедрению в Украине технологии малых модульных реакторов (ММР) SMR-160.

Loading...

Пресс-служба «Энергоатома» сообщает, что сначала планируется провести анализ нормативной документации, используемой при разработке концептуального проекта энергоблока с реактором SMR-160, а также проанализировать совместимость проекта АЭС с новыми энергоблоками.

Проект SMR-160 оценят на соответствие общим и техническим критериям в соответствии с методологией МАГАТЭ и впоследствии примут решение о внедрении реакторной технологии SMR-160 в Украине.

История сотрудничества американсий компании Holtec International и Украины началась в 2017 году. Руководство этой компании предложило создать в Украине хаб по распространению в Европе, Азии и Африки технологии малых модульных реакторов с локализацией производства оборудования для них на украинских предприятиях.

Технология ММР признана одной из наиболее перспективных направлений в строительстве атомных электростанций. Эти реакторы имеют значительно более высокий уровень безопасности по сравнению с традиционными типами реакторов, поскольку технология не требует внешнего электроснабжения.

Реакторы SMR-160 могут маневрировать мощность и строиться на небольших площадях. Общемировой рынок ММР после 2025 года оценивается примерно в 1 трлн долл.

В июле прошлого года «Ракурс» сообщал, что впервые энергоблок Украинской АЭС перевели с российского на американское топливо.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости

Увольнения в СБУ: Зеленский отправил в отставку двух заместителей главы и шесть начальников областных управлений

Президент Зеленский 11 июня уволил двух заместителей председателя Службы безопасности Украины и шесть начальников областных управлений СБУ

Новости Украины
17:07
Новости партнеров
Загрузка...