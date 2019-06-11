Следствие ведут педагоги: учительница в России заставила первоклассников писать грубое слово на доске

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Ракурс

В лицее имени Дягилева в Екатеринбурге (РФ) классный руководитель в первом классе и психолог заставили всех детей (7−8 лет) писать на доске слово «*опа».

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Как оказалось, кто-то написал это грубое слово на парте. Когда автор не признался, психолог и классный руководитель решили определить его по почерку. Педагоги заставили всех детей писать грубое словечко на доске, сообщает Е1.

Мнения родителей разделились. Одни решили, что учителей оговорили, другие были шокированы.

Там учатся творческие дети, которые, возможно, даже такого слова дома не слышали, а в образовательном учреждении заставили его написать! — возмущались родители первоклассников.

Родители написали жалобу в департамент образования Екатеринбурга, чтобы наказать авторов своеобразного «дознания». В ответе отметили, что факты, о которых заявляли родители, подтвердились. Учителю и педагогу-психологу вынесены дисциплинарные взыскания, а учительница извинилась перед родителями.

Это не первый подобный пример в российском образовании. В прошлом году учительница музыки в краснодарской школе получила замечание после того, как на ее уроке ученики седьмого класса спели песню Михаила Круга «Владимирский централ». На уроке детей знакомили с музыкой народов мира и современными популярными песнями.