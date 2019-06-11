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Ракурс
Во Львове мать продала дочь в сексуальное рабство, фото — Opinion

Во Львове мать продала дочь в сексуальное рабство (ФОТО)

11 июн 2019, 19:32
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Полицейские во Львове 11 июня задержали 38-летнюю женщину, которая во Львовском международном аэропорту им. Д. Галицкого отправляла в Чехию свою дочь.

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Женщину задержали при получении 2,7 тыс. долл. После получения денег женщина планировала передать свою 17-летнюю дочь для сексуальной эксплуатации в Чешскую Республику, сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Сотрудники управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми полиции Львовщины получили информацию о том, что львовянка подыскивает «клиентов», чтобы продать свою дочь для сексуальной эксплуатации. Во время открытого производства полицейские узнали, что женщина нашла «покупателей» и в аэропорту получит деньги за продажу ребенка.

Во Львове мать продала дочь в сексуальное рабство в Чехию, фото — Нацполиция

В полиции отметили, что задержанная ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей, совершение насилия в семье, занятие проституцией.

Женщине грозит уголовная ответственность в соответствии с ч. 3 ст. 149 (торговля людьми) УК Украины.

Во Львове мать продала дочь в сексуальное рабство в Чехию, фото — Нацполиция

«Ракурс» сообщал, что 18-летнюю девушку, которая вербовала девушек в сексуальное рабство за рубежом, задержали правоохранители Запорожья.

Источник: Ракурс


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