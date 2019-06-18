Женщин заманивали в сексуальное рабство с помощью интернет-объявлений, фото: «Тернополяни»

https://racurs.ua/n123305-v-ispanii-policiya-osvobodila-ukrainok-kotoryh-zamanili-v-seksualnoe-rabstvo.html

Ракурс

В Испании полиция освободила 11 женщин, которых заманили в сексуальное рабство, обещая работу горничными в отелях.

Loading...

Большинство этих женщин — украинки. Об этом сообщает AP.

По мнению испанских правоохранителей, всего международная преступная группировка таким образом заманила к занятиям проституцией более 200 женщин за период с 2015 года.

Жертв злоумышленники находили с помощью интернет-рекламы, которая предлагала кредит на проезд и хорошо оплачиваемую работу в расположенном на севере Испании городе Бургосе.

По прибытии женщин заставляли работать проститутками 10 часов в сутки, семь дней в неделю. Женщин постоянно штрафовали, гарантируя таким образом, что они не смогут выплатить кредит.

По подозрению в торговле людьми, а также участию в преступной организации правоохранители арестовали двух испанцев и двух украинцев.

Напомним, недавно во Львове правоохранители задержали 38-летнюю женщину, которая продала свою 17-летнюю дочь в сексуальное рабство в Чехию. Женщину задержали, когда она отправляла дочь в Чехию во Львовском международном аэропорту им. Д. Галицкого.