За кнопкодавство у Зеленского хотят ввести ответственность. Фото: Канал 24

https://racurs.ua/n123304-zelenskiy-na-etoy-nedele-vneset-v-radu-proekt-zakona-ob-ugolovnoy-otvetstvennosti-za-knopkodavstvo.html

Ракурс

Законопроект об уголовной ответственности за кнопкодавство на этой неделе в Верховную Раду внесет президент Владимир Зеленский.

Loading...

Таким образом глава государства хочет помочь навести порядок в парламенте и повысить эффективность работы депутатов. Об этом заявил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук, 18 июня, передает «Цензор.НЕТ».

Мы внесем законопроект об уголовной ответственности за кнопкодавство и ответственность за депутатский прогул. Сейчас эти документы редактируются, и я надеюсь, что они будут внесены в ВРУ, — заявил представитель Зеленского.

Как известно, в июне 2018 года в Верховной Раде уже был зарегистрирован проект закона, предусматривающий введение уголовной ответственности за не персональное голосование украинских парламентариев.

Напомним, 6 июня Верховная Рада Украины поддержала законопроект № 1098 о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях, который включает нормы об импичменте президента.