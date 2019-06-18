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Ракурс
За кнопкодавство у Зеленского хотят ввести ответственность. Фото: Канал 24

Зеленский на этой неделе внесет в Раду проект закона об уголовной ответственности за кнопкодавство

18 июн 2019, 15:23
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Законопроект об уголовной ответственности за кнопкодавство на этой неделе в Верховную Раду внесет президент Владимир Зеленский.

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Таким образом глава государства хочет помочь навести порядок в парламенте и повысить эффективность работы депутатов. Об этом заявил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук, 18 июня, передает «Цензор.НЕТ».

Мы внесем законопроект об уголовной ответственности за кнопкодавство и ответственность за депутатский прогул. Сейчас эти документы редактируются, и я надеюсь, что они будут внесены в ВРУ, — заявил представитель Зеленского.

Как известно, в июне 2018 года в Верховной Раде уже был зарегистрирован проект закона, предусматривающий введение уголовной ответственности за не персональное голосование украинских парламентариев.

Напомним, 6 июня Верховная Рада Украины поддержала законопроект № 1098 о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях, который включает нормы об импичменте президента.

Источник: Ракурс


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