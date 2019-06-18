«Долг Януковича»: в Лондоне назначили дату рассмотрения дела о 3 млрд долларов, фото — РБК-Украина

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Верховный суд Великобритании рассмотрит апелляции по спору Украины и России по еврооблигациям на 3 млрд долл. Дело о так называемом «долг Януковича» заслушают 9 декабря этого года.

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О дате рассмотрения спора сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на проект эмиссии украинских еврооблигаций.

При этом правительство Украины ожидает, что решение отнорсительно кредита, который президент-беглец взял в декабре 2013 года, могут принять в первой части 2020 года. В то же время в Верховном суде Великобритании не предусмотрены крайние сроки принятия решения. Апелляционный суд страны пока приостановил разбирательство по основному делу до рассмотрения апелляций.

Украина и Россия спорят о «долге Януковича» с 2016 года. В декабре 2013 году Янукович и президент РФ Владимир Путин договорились о кредите (15 млрд долл.). Из-за побега Януковича в Россию Москва успела выдать только первый транш — 3 млн долл. В декабре 2015 года Украина объявила мораторий на выплату всех долгов перед Россией. Киев настаивает, что Россия навязала этот долг угрозами, а ее агрессия обусловила невозможность его вернуть.

Москва эти действия обжаловала и 29 марта 2017 года Высокий Суд Лондона обязал Украину выплатить России сумму долга с процентами. Украинская сторона подала апелляцию. Слушания в деле завершились еще в январе 2018 года. Тогда суд взял паузу на принятие решения.

Апелляционный суд Англии и Уэльса 14 сентября прошлого года удовлетворил апелляцию Украины. Тогда он поддержал требования Киева и постановил отправить дело на новое рассмотрение, указав, что суд предыдущей инстанции не учел аргументы украинской стороны.

Россияне считают, что заявленная Украиной позиция о давлении, которое оказывалось на нее, не может быть правовым аргументом защиты в отношении платежных обязательств по еврооблигациям.