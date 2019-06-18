«Борг Януковича»: у Лондоні призначили дату розгляду справи про 3 млрд доларів

«Борг Януковича»: у Лондоні призначили дату розгляду справи про 3 млрд доларівhttps://racurs.ua/ua/n123303-borg-yanukovycha-u-londoni-pryznachyly-datu-rozglyadu-spravy-pro-3-mlrd-dolariv.htmlРакурс
Верховний суд Великої Британії розгляне апеляції щодо спору України та Росії за єврооблігаціями на 3 млрд дол. Справу про так званий «борг Януковича» заслухають 9 грудня цього року.
Про дату розгляду суперечки повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на проект емісії українських єврооблігацій.
При цьому уряд України очікує, що рішення щодо кредиту, який президент-утікач взяв в РФ у грудні 2013 року, можуть ухвалити у першій частині 2020 року. Водночас у Верховному суді Великої Британії не передбачено щодо ухвали крайніх термінів.
Наразі Апеляційний суд країни призупинив основний розгляд у справі до розгляду апеляцій.
Україна та Росія сперечаються щодо «боргу Януковича» з 2016 року. У грудні 2013 році Янукович та президент РФ Володимир Путін домовилися про кредит (15 млрд дол.). Через втечу Януковича до Росії Москва встигла надати лише перший транш — 3 млн дол. У грудні 2015 року Україна оголосила мораторій на виплату всіх боргів перед Росією. Київ наполягає, що Росія нав’язала цей борг погрозами, а її агресія зумовила неможливість його повернути.
Москва ці дії оскаржила і 29 березня 2017 року Високий Суд Лондона зобов’язав Україну виплатити Росії суму боргу з відсотками. Українська сторона подала апеляцію. Слухання у цій справі завершилися ще в січні 2018 року. Тоді суд взяв паузу на ухвалення рішення.
Апеляційний суд Англії та Уельсу 14 вересня минулого року задовольнив апеляцію України. Тоді він підтримав вимоги Києва і постановив відправити справу на новий розгляд, зазначивши, що суд попередньої інстанції не врахував аргументи української сторони.
Росіяни вважають, що заявлена Україною позиція про тиск, що чинився на неї, не може бути правовим аргументом захисту стосовно платіжних зобов’язань за єврооблігаціями.