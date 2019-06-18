«Борг Януковича»: у Лондоні призначили дату розгляду справи про 3 млрд доларів, фото — РБК-Україна

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Ракурс

Верховний суд Великої Британії розгляне апеляції щодо спору України та Росії за єврооблігаціями на 3 млрд дол. Справу про так званий «борг Януковича» заслухають 9 грудня цього року.

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Про дату розгляду суперечки повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на проект емісії українських єврооблігацій.

При цьому уряд України очікує, що рішення щодо кредиту, який президент-утікач взяв в РФ у грудні 2013 року, можуть ухвалити у першій частині 2020 року. Водночас у Верховному суді Великої Британії не передбачено щодо ухвали крайніх термінів.

Наразі Апеляційний суд країни призупинив основний розгляд у справі до розгляду апеляцій.

Україна та Росія сперечаються щодо «боргу Януковича» з 2016 року. У грудні 2013 році Янукович та президент РФ Володимир Путін домовилися про кредит (15 млрд дол.). Через втечу Януковича до Росії Москва встигла надати лише перший транш — 3 млн дол. У грудні 2015 року Україна оголосила мораторій на виплату всіх боргів перед Росією. Київ наполягає, що Росія нав’язала цей борг погрозами, а її агресія зумовила неможливість його повернути.

Москва ці дії оскаржила і 29 березня 2017 року Високий Суд Лондона зобов’язав Україну виплатити Росії суму боргу з відсотками. Українська сторона подала апеляцію. Слухання у цій справі завершилися ще в січні 2018 року. Тоді суд взяв паузу на ухвалення рішення.

Апеляційний суд Англії та Уельсу 14 вересня минулого року задовольнив апеляцію України. Тоді він підтримав вимоги Києва і постановив відправити справу на новий розгляд, зазначивши, що суд попередньої інстанції не врахував аргументи української сторони.

Росіяни вважають, що заявлена ​​Україною позиція про тиск, що чинився на неї, не може бути правовим аргументом захисту стосовно платіжних зобов’язань за єврооблігаціями.