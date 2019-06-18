Справа «Хізб ут-Тахрір»: п’ятьох жителів окупованого Криму засудили до ув’язнення в колонії суворого режиму

П’ятьох учасників «сімферопольської групи Хізб ут-Тахрір» засудили до ув’язнення в колонії суворого режиму, фото: Кримська солідарність

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П’ятьох жителів окупованого Криму російський Північно-Кавказський окружний військовий суд в Ростові-на-Дону приговорив до ув’язнення в колонії суворого режиму на терміни від 12 до 17 років.

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Ці вироки пов’язані зі «справою сімферопольської групи Хізб ут-Тахрір» (забороненої в Росії міжнародної ісламської партії), повідомляє агентство «Інтерфакс».

Зазначається, що ці вироки винесені братам Теймуру та Узеїру Абдуллаєвим, Рустему Ісмаїлову, Емілю Джемаденову й Айдеру Саледінову.

Російські слідчі стверджували, що Теймур Абдуллаєв у березні 2014 року створив в окупованому Сімферополі осередок «Хізб ут-Тахрір», до котрого увійшли інші четверо звинувачених. Їх затримали в різних регіонах Криму протягом 2015−2016 років.

Теймура Абдулаєва засудили до 17 років ув’язнення, його брата — до 13 років, Саледінова та Джемаденова — до 12 років, Абдуллаєва — до 13 років.

«Хізб ут-Тахрір» у Росії заборонили в 2003 році.

Нагадаємо, у лютому цього року Роскомнагляд та YouTube вимагали від журналістів видалити сюжет про переслідування кримських татар, пов’язаних із «Хізб ут-Тахрір».