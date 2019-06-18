Дело «Хизб ут-Тахрир»: пять жителей оккупированного Крыма приговорили к заключению в колонии строгого режима

Пять участников «симферопольской группы Хизб ут-Тахрир» приговорили к заключению в колонии строгого режима, фото: Крымская солидарность

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Пять жителей оккупированного Крыма российский Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к заключению в колонии строгого режима на сроки от 12 до 17 лет.

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Эти приговоры связаны с «делом симферопольской группы Хизб ут-Тахрир» (запрещенной в России международной исламской партии), сообщает агентство «Интерфакс».

Отмечается, что эти приговоры вынесены братьям Теймуру и Узеиру Абдуллаевым, Рустему Исмаилову, Эмилю Джемаденову и Айдеру Салединову.

Российские следователи утверждали, что Теймур Абдуллаев в марте 2014 года создал в оккупированном Симферополе организацию «Хизб ут-Тахрир», в которую вошли остальные четверо обвиняемых. Их задержали в разных регионах Крыма в течение 2015−2016 годов.

Теймура Абдуллаева приговорили к 17 годам заключения, его брата — к 13 годам, Салединова и Джемаденова — к 12 годам, Абдуллаева — к 13 годам.

«Хизб ут-Тахрир» в России запретили в 2003 году.

Напомним, в феврале этого года Роскомнадзор и YouTube требовали от журналистов удалить сюжет о преследовании крымских татар, связанных с «Хизб ут-Тахрир».