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Ракурс
Зеленский и Меркель дают пресс-конференцию в Берлине. Фото: 5 канал

Зеленский и Меркель дают пресс-конференцию в Берлине (ТРАНСЛЯЦИЯ)

18 июн 2019, 14:55
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Владимир Зеленский, президент Украины, дает совместную с немецким канцлером Ангелой Меркель пресс-конференцию в Берлине.

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Украинский лидер прибыл в столицу Германии сегодня, 18 июня, вместе с делегацией в составе секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Данилюка, замглавы Администрации президента Вадима Пристайко, вице-премьер-министра Геннадия Зубко и посла Украины в немецком государстве Андрея Мельника.

Зеленского встречал почетный караул и оркестр, Меркель после рукопожатия перед камерами провела его в здание, где проходили их переговоры.

Среди анонсированных вопросов, которые планировали обсудить Зеленский и Меркель, было указано прекращение боевых действий на Донбассе и усиление экономического сотрудничества между Украиной и Германией.

Накануне Зеленский вместе с женой находился в Париже. В рамках официального визита в Елисейском дворце состоялась его встреча с французским лидером Эммануэлем Макроном, а по ее итогам — совместная пресс-конференция, во время которой стороны сделали заявления относительно агрессивных действий Кремля.

Источник: Ракурс


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