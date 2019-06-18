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«Укрзализныця» запустит поезда на оккупированный Донбасс. Фото: vcrti.com.ua

«Укрзализныця» планирует восстановить железнодорожное сообщение с оккупированным Донбассом — СМИ

18 июн 2019, 14:49
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Железнодорожное сообщение с оккупированным Донбассом планирует возобновить руководство государственного акционерного общества «Украинская железная дорога».

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Это предусмотрено стратегией «Укрзализныци» до 2023 года. Железнодорожное сообщение с оккупированными районами Донецкой и Луганской областей было прекращено в марте 2017 года. Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на еще не опубликованный документ, который украинское правительство утвердило 12 июня.

В документе значится, что в случае отмены запрета на железнодорожное сообщение с ОРДЛО, объем перевозки угля в Донецкий и Луганский регионы в 2021 году составит 40% от показателей 2016 года. На 30% увеличится объем перевозки железной руды, а на 15% объем черных металлов. Стратегия предусматривает, что к 2030 году объемы перевозок увеличатся в два раза.

Как известно, «Укрзализныця» обеспечивает 65% грузоперевозок Украины и 35% пассажирских перевозок. По объемам грузовых перевозок это общество занимает четвертое место в Евразии, уступая Китаю, России и Индии.

Ранее сообщалось, что в стратегии развития «Укрзализныци» на период с 2019 до 2023 года включены сценарии реинтеграции временно оккупированной части Луганской и Донецкой областей.


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