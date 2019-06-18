«Укрзалізниця» запустить поїзди на окупований Донбас. Фото: vcrti.com.ua

https://racurs.ua/ua/n123301-ukrzaliznycya-planuie-vidnovyty-zaliznychne-spoluchennya-z-okupovanym-donbasom-zmi.html

Ракурс

Залізничне сполучення з окупованим Донбасом планує відновити керівництво державного акціонерного товариства «Українська залізниця».

Loading...

Це передбачено стратегією «Укрзалізниці» до 2023 року. Залізничне сполучення з окупованими районами Донецької та Луганської областей було припинене в березні 2017 року. Про це повідомляє Liga.net із посиланням на ще не опублікований документ, який український уряд затвердив 12 червня.

У документі значиться, що в разі скасування заборони на залізничне сполучення з ОРДЛО, обсяг перевезення вугілля в Донецький та Луганський регіони в 2021 році складе 40% від показників 2016 року. У 30% збільшиться обсяг перевезення залізної руди, а на 15% обсяг чорних металів. Стратегія передбачає, що до 2030 року обсяги перевезень збільшаться вдвічі.

Як відомо, «Укрзалізниця» забезпечує 65% вантажоперевезень України та 35% пасажирських перевезень. За обсягами вантажних перевезень це товариство займає четверте місце в Євразії, поступаючись Китаю, Росії та Індії.

Раніше повідомлялося, що до стратегії розвитку «Укрзалізниці» на період з 2019 до 2023 року включені сценарії реінтеграції тимчасово окупованої частини Луганської та Донецької областей.