Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
«Укрзалізниця» запустить поїзди на окупований Донбас. Фото: vcrti.com.ua

«Укрзалізниця» планує відновити залізничне сполучення з окупованим Донбасом — ЗМІ

18 чер 2019, 14:49
999

Залізничне сполучення з окупованим Донбасом планує відновити керівництво державного акціонерного товариства «Українська залізниця».

Loading...

Це передбачено стратегією «Укрзалізниці» до 2023 року. Залізничне сполучення з окупованими районами Донецької та Луганської областей було припинене в березні 2017 року. Про це повідомляє Liga.net із посиланням на ще не опублікований документ, який український уряд затвердив 12 червня.

У документі значиться, що в разі скасування заборони на залізничне сполучення з ОРДЛО, обсяг перевезення вугілля в Донецький та Луганський регіони в 2021 році складе 40% від показників 2016 року. У 30% збільшиться обсяг перевезення залізної руди, а на 15% обсяг чорних металів. Стратегія передбачає, що до 2030 року обсяги перевезень збільшаться вдвічі.

Як відомо, «Укрзалізниця» забезпечує 65% вантажоперевезень України та 35% пасажирських перевезень. За обсягами вантажних перевезень це товариство займає четверте місце в Євразії, поступаючись Китаю, Росії та Індії.

Раніше повідомлялося, що до стратегії розвитку «Укрзалізниці» на період з 2019 до 2023 року включені сценарії реінтеграції тимчасово окупованої частини Луганської та Донецької областей.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

«Борг Януковича»: у Лондоні призначили дату розгляду справи про 3 млрд доларів

Верховний суд Великої Британії розгляне апеляції щодо спору України та Росії за єврооблігаціями на 3 млрд дол. Справу про так званий «борг Януковича» заслухають 9 грудня цього року

Світові новини
15:06

Справа «Хізб ут-Тахрір»: п’ятьох жителів окупованого Криму засудили до ув’язнення в колонії суворого режиму

Північно-Кавказський окружний військовий суд в Ростові-на-Дону засудив п’ятьох жителів окупованого Криму з так званої «сімферопольської групи Хізб ут-Тахрір» до тривалих термінів ув’язнення

Світові новини
14:56

Я не бренд: українки обурилися через заяву Зеленського про жінок і запустили протестний флешмоб (ФОТО)

Президент Володимир Зеленський під час робочого візиту у Францію заявив, що в Україні дуже красиві люди. Глава держави відзначив, що українки є брендом держави. Така заява обурила представниць прекрасної статі

Новини України
12:41
Новини партнерів
Загрузка...