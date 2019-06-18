Володимир Зеленський, фото: nowyny.eu

https://racurs.ua/ua/n123299-obmin-zaruchnykiv-hocha-b-10-na-10-pokazav-by-bajannya-inshoyi-storony-pochaty-proces.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський вважає, що обмін заручниками хоча б групами 10 на 10 чи 15 на 15 осіб засвідчить бажання іншої сторони почати процес деескалації на Донбасі.

Loading...

Про це він заявив під час зустрічі з головою Бундестагу Вольфгангом Шойбле, яка відбулася в межах його візиту до Німеччини, повідомляє прес-служба Адміністрації президента України.

Президент зазначив, що України вже розпочинає проект розбудови Донбасу й Європа може допомогти відбудовувати там зруйновані школи, дитсадки та дороги.

Під час зустрічі Зеленський також розповів Шойбле про законодавчі ініціативи, котрі він планує втілити після обрання нового парламенту — запуск Вищого антикорупційного суду, закони про імпічмент та відповідальність за незаконне збагачення, а також скасування депутатської недоторканності.

За словами Зеленського, про втілення цих законодавчих ініціатив українці мріють протягом усіх 28 років незалежності.

Нагадаємо, Зеленський нещодавно назвав фразу, з якої почне можливу зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним.