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Ракурс
Володимир Зеленський, фото: nowyny.eu

Обмін принаймні 10 заручників показав би бажання Росії почати процес деескалації — Зеленський у Берліні

18 чер 2019, 14:22
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Президент України Володимир Зеленський вважає, що обмін заручниками хоча б групами 10 на 10 чи 15 на 15 осіб засвідчить бажання іншої сторони почати процес деескалації на Донбасі.

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Про це він заявив під час зустрічі з головою Бундестагу Вольфгангом Шойбле, яка відбулася в межах його візиту до Німеччини, повідомляє прес-служба Адміністрації президента України.

Президент зазначив, що України вже розпочинає проект розбудови Донбасу й Європа може допомогти відбудовувати там зруйновані школи, дитсадки та дороги.

Під час зустрічі Зеленський також розповів Шойбле про законодавчі ініціативи, котрі він планує втілити після обрання нового парламенту — запуск Вищого антикорупційного суду, закони про імпічмент та відповідальність за незаконне збагачення, а також скасування депутатської недоторканності.

За словами Зеленського, про втілення цих законодавчих ініціатив українці мріють протягом усіх 28 років незалежності.

Володимир Зеленський та Вольфганг Шойбле, фото: Адміністрація президента

Нагадаємо, Зеленський нещодавно назвав фразу, з якої почне можливу зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним.

Джерело: Ракурс


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