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Кратер на Марсі виявив зонд НАСА. Фото: Hightech.fm

Зонд NASA зробив вражаючу світлину нового кратера на Марсі (ФОТО)

18 чер 2019, 14:05
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Новий кратер на Марсі вдалося виявити вченим за допомогою фотознімка, який зробила багатофункціональна автоматична міжпланетна станція Mars Reconnaissance Orbiter.

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Цю світлину зонд зробив 17 квітня 2019 року з висоти 255 км. На ньому можна побачити кратер, розташований регіоні Вальес Маринерс недалеко від екватора. Науковці вважають, що кратер утворився між вереснем 2016 року і лютим 2019 року. Про це 18 червня повідомляє «Популярная механика» з посиланням на прес-реліз HiRise.

Астроном Вероніка Брей повідомила, що ширина кратера становить від 15 до 16 м. Темна пляма завширшки сягає близько 500 м, а метеорит, який упав на поверхню Червоної планети, сягає майже 1,5 м в ширину. Науковці радіють знахідці, оскільки такі кратери дозволяють заглянути в надра Марсу, не вдаючись до буріння поверхні.

Новий кратер на Марсі. Фото: HiRise

Новий кратер на Марсі. Фото: HiRise

Нагадаємо, багатофункціональна автоматична міжпланетна станція Mars Reconnaissance Orbiter зафіксувала на поверхні Марсу логотип Зоряного флоту з Всесвіту «Стартрек».


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