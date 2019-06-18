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Ракурс
Кратер на Марсе обнаружил зонд НАСА. Фото: Hightech.fm

Зонд NASA сделал впечатляющий снимок нового кратера на Марсе (ФОТО)

18 июн 2019, 14:05
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Новый кратер на Марсе удалось обнаружить ученым при помощи фотоснимка, который сделала многофункциональная автоматическая межпланетная станция Mars Reconnaissance Orbiter.

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Эту фотографию зонд сделал 17 апреля 2019 года с высоты 255 км. На нем можно увидеть кратер, расположенный регионе Вальес Маринерс недалеко от экватора. Ученые считают, что кратер образовался между сентябрем 2016 года и февралем 2019 года. Об этом 18 июня сообщает «Популярная механика» со ссылкой на пресс-релиз HiRise.

Астроном Вероника Брей сообщила, что ширина кратера составляет от 15 до 16 м. Темное пятно в ширину достигает около 500 м, а метеорит, который упал на поверхность Красной планеты, достигает почти 1,5 м в ширину. Ученые радуются находке, поскольку такие кратеры позволяют заглянуть в недра Марса, не прибегая к бурению поверхности.

Новый кратер на Марсе. Фото: HiRise

Новый кратер на Марсе. Фото: HiRise

Напомним, многофункциональная автоматическая межпланетная станция Mars Reconnaissance Orbiter зафиксировала на поверхности Марса логотип Звездного флота из Вселенной «Стартрек».


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