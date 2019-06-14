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Ракурс
На поверхности Марса обнаружили логотип «Стартрека». Фото: kinomania

На поверхности Марса обнаружили логотип «Стартрека» (ВИДЕО)

14 июн 2019, 12:17
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На поверхности Марса обнаружили логотип Звездного флота из Вселенной «Стартрек». Удивительную находку зафиксировала многофункциональная автоматическая межпланетная станция Mars Reconnaissance Orbiter (MRO).

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Ученые полагают, что на месте логотипа ранее находились бархановые дюны в форме полумесяца. Затем во время извержения вулкана лава покрыла равнину вокруг островков. Когда песчаные насыпи развеялись, остались только следы. Об этом сообщили сотрудники Университета Аризоны, передает NakedScience.

Межпланетная станция регулярно фиксирует удивительные находки. Так, с ее помощи были найдены ледяные утесы с запасами воды, которые находятся на глубине нескольких метров под поверхностью Марса. В перспективе эти залежи смогут стать источником воды для астронавтов.

В марте исследователи пытались проникнуть туда и исследовать находку, но бур застрял по неизвестной причине. На конециюня намечена операция по его освобождению.

Отметим, что логотип государственной организации из вымышленной вселенной прокомментировал актер Уильям Шетнер, который снимался в фильмах вселенной «Стартрек» в 1980-х в роли Капитана Кирка.

Комментарий Шетнера о логотипе "Стартрека" на Марсе. Фото: Twitter

Как ранее сообщалось, аппарат NASA впервые зафиксировала звук землетрясения на Марсе.


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