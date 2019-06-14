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На поверхні Марса виявили логотип «Стартреку». Фото: kinomania

На поверхні Марса виявили логотип «Стартреку» (ВІДЕО)

14 чер 2019, 12:17
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На поверхні Марса виявили логотип Зоряного флоту з Всесвіту «Стартрек». Дивну знахідку зафіксувала багатофункціональна автоматична міжпланетна станція Mars Reconnaissance Orbiter (MRO).

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Вчені вважають, що на місці логотипу раніше були розташовані барханові дюни в формі півмісяця. Потім під час виверження вулкана лава покрила рівнину навколо острівців. Коли піщані насипи розвіялися, залишилися тільки сліди. Про це повідомили співробітники Університету Арізони, передає Naked Science.

Міжпланетна станція регулярно фіксує дивовижні знахідки. Так, з її допомогою були знайдені крижані скелі з запасами води, які розташовані на глибині декількох метрів під поверхнею Марса. У перспективі ці поклади зможуть стати джерелом води для астронавтів.

У березні дослідники намагалися проникнути туди і дослідити знахідку, але бур застряг з невідомої причини. На кінець червня намічена операція по його звільненню.

Зазначимо, що логотип державної організації з вигаданого всесвіту прокоментував актор Вільям Шетнер, який знімався у фільмах всесвіту «Стартрек» в 1980-х в ролі Капітана Кірка.

Коментар Шетнер про логотип "Стартреку" на Марсі. Фото: Twitter

Як раніше повідомлялося, апарат NASA вперше зафіксувала звук землетрусу на Марсі.


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