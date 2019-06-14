Війна на Донбасі: стало відомо про наслідки обстрілу Мар’їнки, фото — Фейсбук Т. Корніюка

https://racurs.ua/ua/n123169-povertatysya-z-likarni-nikudy-stalo-vidomo-pro-naslidky-obstrilu-mar-yinky-foto.html

Ракурс

Про страшні наслідки ранкового обстрілу житлового мікрорайону Мар’їнки повідомив журналіст Тарас Корніюк. Бойовики відкрило вогонь о п’ятій годині ранку.

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У результаті прямого влучання 122-міліметрового снаряду будинок місцевої родини повністю зруйновано. Внаслідок вибуху поранення отримали п’ятеро осіб — родина, яка мешкала в будинку.

Корніюк пише з місця події, що тільки дивом ніхто не загинув. У постраждалих діагностували контузії та забиття.

Найстаршого і наймолодшого членів родини, 86-річного чоловіка і 8-річну дівчинку, витягували з-під завалів українські військові.

Повертатися родині немає куди, — повідомив Корніюк.

Нагадаємо, що терористи сьогодні вранці відкрили вогонь по Мар’янці і втекли у житлові райони Донецька. Стріляли, ймовірно, із самохідної гаубиці «Гвоздика».