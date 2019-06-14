Война на Донбассе: стало известно о последствиях обстрела Марьинки, фото - Фейсбук Т. Корниюк

https://racurs.ua/n123169-vozvraschatsya-iz-bolnicy-nekuda-stalo-izvestno-o-posledstviyah-obstrela-marinki-foto.html

Ракурс

О страшных последствиях утреннего обстрела жилого микрорайона Марьинки сообщил журналист Тарас Корниюк. Боевики открыли огонь в пять часов утра.

Loading...

В результате прямого попадания 122-миллиметрового снаряда дом местной семьи полностью разрушен. В результате взрыва ранения получили пять человек — семья, которая жила в доме.

Корниюк пишет с места события, что только чудом никто не погиб. У пострадавших диагностировали контузии и ушибы.

Самого старшего и младшего членов семьи, 86-летнего мужчину и 8-летнюю девочку, извлекли из-под завалов украинские военные.

Возвращаться семье некуда, — сообщил Корниюк.

Напомним, что террористы сегодня утром открыли огонь по Марьянке и скрылись в жилые районы Донецка. Стреляли, вероятно, из самоходной гаубицы «Гвоздика».